Carballeira, nuevo entrenador del Teucro y director deportivo

Sergio Carballeira Justo asume el puesto de entrenador del equipo de Primera Nacional masculina Lirón Teucro y, además, ejercerá de director deportivo y coordinador de la base por lo que resta de temporada, según indicó ayer el club, que añade que «atesora una gran experiencia como entrenador de balonmano y una demostrada capacidad como gestor y desarrollador de proyectos deportivos».

La directiva muestra su «satisfacción por su decisión de volver al Teucro para ayudar a su club de toda la vida». El Teucro visita mañana a las 18.45 horas al Granitos Ibéricos Carballal en Vigo y para ese choque aún tendrá las riendas del cuadro azul el entrenador del juvenil, Moncho Pazos. Por tanto, el primer encuentro de Carballeira, que se incorpora el día 29, será ya en enero, ante el Porriño.