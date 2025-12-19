La afición del Racing se ubicará el día 3 en el Fondo Sur de Pasarón

Los jugadores del Pontevedra CF no contarán el día 3 de enero, en el primer partido de 2026, con el aliento del Fondo Sur, el que más anima al equipo. Ese día los granates reciben al Racing de Ferrol, un partido declarado de alto riesgo, por lo que se ha decidido concentrar a la afición verde en esa grada y los abonados de ella se ubicarán en «una zona delimitada de Preferencia».

En una carta a los abonados, el club recuerda que «una de las medidas (por el alto riesgo) es la separación total de aficiones en diferentes gradas. La afición visitante, que se prevé que se desplazará en un gran número, ocupará la grada de Fondo Sur en su totalidad, por lo que los abonados de esa grada seréis reubicados en una zona delimitada y convenientemente señalizada en la grada de Preferencia»

Explica que «podrán acceder a la grada de Preferencia mostrando el carnet de abonado desde las 15.15 del sábado a través de la puerta de Preferencia más cercana a la grada de Fondo Sur, es decir, la que casi hace esquina con el propio Fondo Sur». Una vez dentro, podrán «ocupar los sectores de Preferencia Superior y Preferencia Inferior más cercanos a Fondo Sur, bloqueados para venta y reservados en exclusiva» para esos abonados.

Añade que «en el caso de existir alguna butaca reservada para un abonado de Preferencia, estará también convenientemente identificada y rogamos dejarla libre para que pueda ocuparla su dueño. Esta circunstancia se da en apenas una decena de butacas en las más de 600 reservadas para los abonados de Fondo Sur».