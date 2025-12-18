Las veteranas volverán a las pistas durante el fin de semana

El Concello de Marín presenta el torneo Norteo, una iniciativa centrada en la promoción del baloncesto femenino veterano, que se disputará este fin de semana en el pabellón del SEI San Narciso.

El campeonato reunirá a veteranas del CB San Cibrao, Maristas Coruña, Marín PeixeGalego, Las Herminias de León, CB Arxil y Cris Seijo Breogán, consolidándose como una cita pionera en la continuidad deportiva de las mujeres más allá de la etapa competitiva.

El presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, subrayó la importancia del torneo como herramienta para «combatir el abandono del deporte femenino, destacando que actualmente más del 35% de las licencias federativas en Galicia son femeninas, fruto del trabajo realizado desde la base».

Alicia Alonso y Rebeca Sánchez, jugadoras del Marín PeixeGalego, pusieron en valor el baloncesto como «espacio de convivencia, salud y bienestar», pese a las dificultades de conciliación, mientras que la alcaldesa, María Ramallo, agradeció la elección de Marín como sede y destacó la tradición y arraigo del baloncesto en el municipio.