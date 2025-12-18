Los ‘Reyes Granates’ regalan sonrisas

El espíritu navideño ya se hace notar más allá de las calles iluminadas con las luces decorativas y el resto de elementos típicos de esta época del año. La magia de estas fiestas ha llegado a los hospitales, concretamente al Hospital Provincial de Pontevedra.

El ala de Pediatría recibió una visita muy especial durante la jornada de ayer. No fue ni Papá Noel ni los Reyes Magos. Seis futbolistas del Pontevedra se presentaron en el centro médico.

La iniciativa lanzada por el conjunto granate tuvo como objetivo sacarle una sonrisa a los más pequeños del hospital que están pasando por un momento complicado y difícil de asimilar para ellos.

El elenco formado por Edu Sousa, Alain Ribeiro, Yelko Pino, Tiago Rodríguez, Miguel Cuesta y Miki Bosch fue recorriendo las diferentes habitaciones donde cada niño les recibió completamente por sorpresa.

Uno de los protagonistas recibiendo su regalo. | Rafa Vázquez

Los futbolistas se fueron parando con cada uno de los ingresados en el centro médico para preguntarles cómo estaban y darles un empujón anímico que perdurará durante los próximos días con total seguridad.

Además de la visita, los protagonistas de la tarde por sorpresa traían consigo debajo del brazo un pequeño detalle para los niños que están pasando el último mes del año en las camas del Hospital Provincial de Pontevedra.

Algunos de los pequeños ni siquiera sabían quiénes eran los futbolistas que acudieron a la visita, por desconocimiento o, por otro lado, simplemente porque no son afines a este deporte.

Sin embargo, el encuentro hizo que todos los niños, y también algún familiar que estaba por allí, sacaran una sonrisa a pesar de la monotonía que puede suponer un ingreso para un niño.

La visita funcionó como un estímulo para romper la rutina del día a día y dar ánimos y fuerzas en sus respectivas recuperaciones.