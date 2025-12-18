Montoro: «Supondría dar un salto en la tabla»

Antonio Montoro, futbolista del Pontevedra, repasó la actualidad del club granate en la última semana de competición antes de las merecidas vacaciones de Navidad. El jugador getafense puso el foco en ese «último esfuerzo» en el encuentro ante el Barakaldo, equipo al que recibirán este domingo a las 16.00 horas en Pasarón.

«No vamos a pensar en las vacaciones hasta que el árbitro pite el final», aseguró Montoro sobre el partido en el que buscarán los tres puntos para «dar un salto en la clasificación y dejar más lejos el descenso».

Sobre su nueva posición, cuenta que ya ha hablado con Rubén Domínguez y que «con actitud y buena cara, pueden salir las cosas en cualquier puesto», recordando que todos los equipos tienen bajas y sanciones, aunque subraya que «no es excusa para competir el domingo de la mejor manera».

En cuanto a la clasificación, declaró que estar en los puestos de play-off de ascenso es «una recompensa al buen trabajo que estamos haciendo». No obstante, quiso remarcar que el objetivo desde principio de temporada pasa por «evitar el descenso», del cual se han distanciado «ya en tres partidos».

Destacó el trabajo colectivo de la plantilla, argumentando que «juegue quien juegue, se deja absolutamente todo por el escudo y por el compañero». Además, le dio importancia a mantener la portería a cero, algo que «últimamente nos estaba costando».