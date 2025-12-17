A Seca dictará sentencia en las aspiraciones coperas del Poio

La Copa de la Reina regresa a la actualidad del fútbol sala femenino nacional con el duelo al más alto nivel que se jugará hoy (20.00 horas) en A Seca entre el Poio Pescamar, tercer clasificado en liga, y el Futsi Atlético Navalcarnero, quinto.

El conjunto conservero quiere hacerse con un hueco en los cuartos de final del torneo copero, ante un rival al que volverá a enfrentarse en tierras poienses este fin de semana, en el choque correspondiente a la jornada 11 de liga.

En las aspiraciones de las de Luis López-Tulla está repetir el gran papel realizado en la Copa del año pasado, donde cedieron ante Burela en las semifinales después de una gran actuación contra el Roldán en cuartos de final.

Será la segunda vez en cuatro años que Poio Pescamar y Futsi Atlético Navalcarnero se enfrenten en octavos de final de la Copa, después de hacerlo en la temporada 2022-2023. En aquel encuentro, el resultado fue favorable (5-1) a las madrileñas, a la postre semifinalistas.