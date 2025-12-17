Rías do Sur despide el año con la mejor natación estatal

La sede del Concello de Pontevedra acogió hoy la presentación de la última competición de natación del año en la piscina olímpica de la ciudad, la Copa de España de Clubes de División de Honor y Primera División, que se celebra este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, en Rías do Sur.

El evento deportivo, organizado por el Club Natación Galaico y la Real Federación Española de Natación, contará con la participación de 386 nadadores de 24 clubes de toda España. La jornada inaugural dará comienzo el viernes a las 17.00 horas y continuará el sábado con doble sesión, a partir de las 9.30 y las 17.00 horas. El campeonato concluirá el domingo a las 9.30 horas.

La representación local en la cita deportiva, a cargo del Galaico, contará con presencia principalmente femenina, tanto en los relevos como a través de Victoria Anna Cons (50 libre), Antía García (50 y 100 libre, 50 mariposa), Henar Diana Cons (100 y 200 libre, 50 y 100 braza), Ana Pérez García-Picher (400 libre y 200 braza), Alba Castro (800 y 1.500 libre) y Sofía Barros (400, 800 y 1.500 libre, 400 estilos).

También competirán por la entidad pontevedresa Mara Vidal (50 y 200 espalda), Paula Goyanes (100 y 200 espalda, 200 mariposa, 200 estilos), Rosalía Soler (50 y 100 espalda, 50 y 100 mariposa), junto con Marlene Rocha (50, 100 y 200 braza), Alicia Bouzas (100 y 400 estilos) y Julia Rodríguez (200 mariposa y 200 estilos).