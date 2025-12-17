Cuesta, de olvidado a dos veces lateral de la jornada

El once ideal de la jornada 16 seleccionado por la Federación Española de Fútbol deparó de nuevo un miembro del Pontevedra entre sus elegidos, el lateral izquierdo Miguel Cuesta, que repite participación entre los mejores del fin de semana tras anotar su primer gol del curso ante el Arenas de Getxo en Pasarón.

La acción del jugador asturiano, viniendo desde atrás para rematar de cabeza a las mil maravillas el balón del 1-0, situó a Cuesta –que llegó al partido aquejado por un proceso vírico– al mismo nivel que otros futbolistas contrastadísimos en la categoría, como Juanjo Sánchez (Tenerife)o Kike Márquez (Zamora).

A punto de completar un año natural vistiendo la elástica granate, Miguel Cuesta ha logrado reivindicarse desde el puesto de lateral, donde Rubén Domínguez le ha dado confianza tras llegar al Pontevedra como extremo a las órdenes de Yago Iglesias.

Tras disputar cero minutos en las seis primeras jornadas, hundido en la rotación granate en favor de otros futbolistas, Domínguez le dio una oportunidad en una posición más retrasada.

Desde entonces, como titular en nueve de las diez siguientes jornadas, su rendimiento ha sido prácticamente inmediato, traducido en grandes actuaciones como las de las dos últimas jornadas, que no han pasado desapercibidas para la organización del campeonato liguero.

Como máximo exponente de la revolución de Domínguez con las variaciones de demarcación, en los que el técnico ourensano ha movido de su lugar habitual a jugadores como Vidorreta, Montoro o Alain Ribeiro, el jugador de banda asturiano reforzó tras el partido ante el Arenas de Getxo el sentimiento de compromiso que inunda a la plantilla en el que es su mejor momento del curso hasta la fecha.

«Creo que no somos una plantilla larga pero sí muy compensada. Creo que se demuestra cuando se hacen los cambios, que cualquier jugador de esta plantilla está capacitado para poder defender los colores con pasión y eso es lo importante», explicó Cuesta.