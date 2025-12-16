fÚTBOL | Primera Federación
Seguir alejándose de la «zona roja», principal objetivo del Pontevedra
Los granates afrontan la última semana de trabajo de 2025 en play-off, pero centrados en sus aspiraciones por la permanencia, donde ya superan todas las expectativas
La alegría y la confianza en el proyecto fueron los sentimientos que más afloraron el domingo en Pasarón tras un nuevo triunfo del Pontevedra, que situó a los granates en puestos de play-off por primera vez en la temporada. Un hito mayúsculo que, sin embargo, no despista al cuadro lerezano en su gran meta para este curso: consolidarse en la Primera Federación.
«La dinámica en la que llegamos ahora para irnos de vacaciones después del partido de Barakaldo es buenísima. Tenemos la ilusión de sumar otros tres puntos fuera de casa y meterle muchos puntos a la zona roja, que eso es lo importante. A partir de ahí, a soñar», explicó el lateral Miguel Cuesta, autor del gol del 1-0, al acabar el encuentro ante el Arenas de Getxo.
En esa línea, el futbolista asturiano remarcó la importancia del triunfo a un rival directo y cómo el Pontevedra se encuentra en uno de los mejores escenarios posibles a pesar de todas las vicisitudes que ha vivido el equipo durante el curso.
«Victoria superimportante. Irnos de aquí con 24 puntos en la jornada 16 lo firmaríamos todos al empezar la temporada. Por cómo compite el equipo, es una gozada», añadió.
También se pronunció de similar manera otro lateral, el madrileño Adrián Expósito, ya con la mirada puesta en competirle este fin de semana al Barakaldo.
«La verdad es que venimos de una racha bastante buena. Era un partido crucial y teníamos que ir a ganar para sacar esos puntos de ventaja a los de abajo y llegar al parón tranquilos», aseguró el jugador.
En referencia a las palabras de Rubén Domínguez, que expresó que la ambición de este equipo «no tiene límites», se trata de un mensaje que ha calado en el seno del grupo al que dirige.
«Nos tomamos todos los partidos igual, como si fuese una final. La liga es muy exigente. Todos los equipos dan el 100% y da igual la zona de la que sean. Todo lo que podamos rascar, bienvenido sea», concluyó Expósito.
