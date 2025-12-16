El Peixegalego más anotador aniquila al Rosalía (105-87)

El Oposita Marín Ence Peixegalego cuajó este fin de semana una de las mejores actuaciones ofensivas de la temporada para derrotar en A Raña al Ulla Oil Rosalía, 105-87.

El conjunto dirigido por Javier Llorente sacó grandes réditos del lanzamiento de tres, con 13 aciertos de 28 intentos, y seis jugadores acabaron por encima de los diez puntos. Fue el caso de los interiores Dramell Hogan (10) y Kevin van Wijk (18), además de los aleros Javi Domínguez (13) y Masai Olowokere (12), junto con los exteriores Jack Connell (10) y Hugo Rey (15).

Una actuación coral para la que el Rosalía, que recortó distancias en el tramo final del tercer cuarto, no tuvo respuesta en los diez minutos finales, con el neerlandés Van Wijk especialmente sembrado.

Este triunfo supone la última prueba de los marinenses antes de afrontar uno de los partidos clave de la temporada, con una visita al Perfumerías Avenida Xoborg Salamanca este fin de semana que decidirá de cara a 2026 el liderato en solitario del Grupo A-B de Tercera FEB.