El Arxil cede por la mínima en la pista del ADBA asturiano (54-51)

El primer equipo del Club Baloncesto Arxil se quedó este fin de semana a las puertas de su cuarto triunfo de la temporada, tras caer en la pista del ADBA de Avilés por tres puntos de diferencia (54-51).

El gran factor en la derrota pontevedresa fue la falta de acierto visitante, al amasar durante el partido un pírrico 9 de 41 en tiros de dos (22% de acierto) y un 4 de 22 en triples (18%). Guarismos escasos que, sin embargo, mantuvieron el encuentro apretado hasta el final, con el Arxil por delante a falta de cuatro minutos para el desenlace (45-47).

En ese momento de la verdad, emergieron para el ADBA sus dos mejoras jugadoras del choque, Taylor Janssen y Cristina Ugochukwu, que aseguraron con sus puntos y sus rebotes (33 entre ambas) la victoria local.

Por parte del Arxil, que no pudo contar con la titular francesa Lemongang, las más destacadas fueron la exterior María González, con 12 puntos y nueve rebotes para 22 créditos de valoración, flanqueada por la alero ourensana Marta Maestro, que sumó para la causa verde 12 puntos y dos rebotes.

De este modo, el Arxil termina su año 2025 antes que el resto de la liga, al adelantar al 8 de noviembre su encuentro correspondiente a este fin de semana. Lo hace en el undécimo lugar de la clasificación, con un récord de tres victorias y nueve derrotas con un partido más que el resto, excepto Mataró.