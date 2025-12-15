«El partido podía haber sido de empate»
El técnico visitante lamentó la falta de contundencia de sus atacantes
El entrenador del Arenas, Jon Erice, lamentó que a su equipo le faltase contundencia en la derrota por 2-0 en Pasarón.
«Derrota dura. Con muy poco hemos perdido y regalado el partido. Por mucho que llegásemos con sencillez, no acertamos», aseguró el técnico del conjunto vasco, que teme que este partido no sea un punto de inflexión.
«Nos hemos enfrentado a casi todos los rivales y sabemos que podemos ganar a cualquiera. Es una derrota que puede pasar y el resultado es lo que menos me preocupa. Hemos recibido elogios desmesurados y eso nos ha hecho despistarnos», añadió.
Erice reiteró la necesidad de definir mejor en el área rival. «Pensaba que estaba cerca el empate. El error gordo en el penalti que luego corrige el portero. La triple ocasión del final de la primera parte, tenemos que hacer gol. Hay que ser más contundentes», valoró.
Finalmente, el técnico del Arenas fue claro respecto al desempeño de los suyos. «Creo que el partido podía haber sido perfectamente de empate, pero los merecimientos son claves para el resultado y no lo hemos merecido».
