Alegría en el cuerpo técnico del Pontevedra por un triunfo que acerca todavía más a los granates a ese objetivo de los 45 puntos a final de temporada, con tres jornadas para acabar la primera vuelta.

«¿Quién nos lo iba a decir en julio cuando empezamos? El equipo rinde mejor, da más fiabilidad. Hacer esto es una auténtica burrada. El equipo sigue creciendo y le queda mucho por crecer. Cada vez, parece que somos ese equipo difícil de batir de la categoría», aseguró Rubén Domínguez tras vencer al Arenas de Getxo en Pasarón.

En esa línea, el ourensano alabó la capacidad de superación de su grupo, que dejó atrás una semana dura en el apartado médico.

«El equipo está cansado. Necesita ya las vacaciones. Esta semana varios jugadores tuvieron un proceso vírico, sobre todo Marqueta, Álex y Cuesta, porque pasaron una mala semana», explicó Domínguez, que redobló sus elogios hacia el grupo.

«A ver hasta dónde somos capaces de llegar. Nuestra ambición no tiene límites», añadió.

Sobre el penalti fallado, Domínguez achacó la situación a un lance de juego. «Brais es el encargado y si siente confianza, los seguirá tirando. Voy a dormir a pierna suelta esta noche», valoró.

Preguntado sobre las claves del buen momento que atraviesa este grupo de jugadores, el entrenador del Pontevedra aludió de nuevo al colectivo, poniendo en valor lo difícil que es hilar dos triunfos consecutivos en una liga como esta y sumar 24 puntos a estas alturas del campeonato.

«El mérito lo tienen las 16 jornadas. Es espectacular cómo trabaja este grupo de jugadores y queremos darle lo máximo posible a esta grada. Todo lo que hacemos va a contar con actitud y este equipo le va a dar muchas alegrías a la afición esta temporada», aseguró Rubén Domínguez tras el triunfo que deja a los suyos en el play-off.