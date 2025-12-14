Balonmano | Primera Nacional
El Teucro tira de coraje para empatar con el Ingenio (30-30)
Los azules puntúan en su primer partido sin Irene Vilaboa | Iago Rivas, el mejor con nueve goles
El Lirón Teucro 80 Aniversario cosechó ayer su primer empate de la temporada ante el Balonmano Ingenio, rival por los puestos de play-off, a 30 goles. El vicedecano, dirigido por el técnico interino Moncho Pazos, encargado del juvenil hasta la dimisión de Irene Vilaboa, luchó por el partido hasta el pitido final, pero las tablas finalmente imperaron en el marcador.
Lo hizo después de encadenar una gran reacción en el inicio de la segunda parte, llegando a ponerse dos goles arriba después de irse al descanso 15-18.
No obstante, el impulso teucrista, afianzado con goles de Rivas, Marchette y Monteagudo, dio pie a un tira y afloja que parecía beneficiar al Ingenio.
El Teucro tuvo que remangarse para deshacer las rentas de dos goles a favor de los canarios, y tras unos minutos de desconcierto, dos tantos consecutivos de Miguel Monteagudo y el noveno de Iago Rivas en el partido significaron las tablas finales para los de Pazos.
Con este resultado, el Teucro se jugará la cuarta plaza el próximo fin de semana ante el Granitos Ibéricos Carballal.
