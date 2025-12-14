El Pontevedra sueña con la consolidación

Pasarón acoge hoy su último partido del año, con la visita a tierras lerezanas del Arenas de Getxo. Granates y vascos, recién ascendidos y empatados a 21 puntos, aspiran a un triunfo en este compromiso liguero con triple objetivo: acercarse lo máximo posible al play-off, comprometer a un rival directo y alejarse en más de dos partidos de distancia de los puestos de descenso, en esa meta final por la permanencia habitualmente situada en los 45 puntos.

El conjunto dirigido por Rubén Domínguez afronta la contienda con su ya recurrente problema de bajas, ya que solo cuenta con 18 futbolistas del primer equipo disponibles, más el ourensano Oute, uno de los descubrimientos del filial en el medio campo.

La ausencia del central-lateral hispano-argentino Benjamín Garay, que volverá a pleno rendimiento para la última jornada ante el Barakaldo, obligará al cuerpo técnico granate a extender una semana más las exitosas probaturas realizadas en las últimas fechas, con las garantías ofrecidas en Liga y Copa del Rey por el mediapunta Alain Ribeiro de central, el mediocentro Ander Vidorreta como lateral y, más recientemente, el central Antonio Montoro adelantado una línea a la demarcación de mediocentro.

Por su parte, el Arenas de Getxo, llega a Pasarón con la única ausencia de su defensor Jon Sillero, el jugador de campo con más minutos del equipo, por acumulación de tarjetas. Entre sus filas, figura como titular indiscutible un exgranate como el vizcaíno Eneko Zabaleta, plenamente asentado en el lateral del cuadro vizcaíno tras su última temporada en Pontevedra, la 2023-2024.

Junto con nombres contrastados en la categoría como el delantero Álvaro Vázquez y un gran número de futbolistas con continuidad tras ser campeones de su grupo en Segunda Federación, el objetivo de los rojinegros es mantener su buena dinámica, después de conseguir en Ponferrada su primera victoria del curso a domicilio en la jornada 14.

En total, el Arenas sumó 17 de sus 21 puntos en la hierba sintética de su casa hasta el próximo enero, Gobela, aunque el balance no descoloca a un Pontevedra que espera a un rival «vertical y presionante», en palabras de su entrenador.

Como parte de su regreso a casa, en el debe de los de la ribera del Lérez está reivindicarse nuevamente ante equipos de su mismo escalón, después de varios empates consecutivos en pleitos contra Unionistas, Mérida o Guadalajara.

Con el espejo del 4-1 al Zamora en casa o el gran triunfo cosechado en Balaídos con el Celta Fortuna en la última jornada, la posibilidad de que los granates terminen el año con 27 puntos es el escenario más halagüeño y que más seduce a los de Rubén Domínguez, que no pensarán en un hipotético play-off hasta cosechar de una vez los deseados 45 puntos de la tranquilidad.