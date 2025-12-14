El Pontevedra se apunta a la zona alta (2-0)

El Pontevedra cosechó este domingo ante el Arenas de Getxo su segundo triunfo consecutivo, con un despliegue de control sobre el terreno de juego que sirvió para que los granates durmiesen por primera vez en la temporada en la zona de play-off, quintos clasificados, con 24 puntos. La victoria, además, distanció en siete puntos al equipo dirigido por Rubén Domínguez de la permanencia, marcada en 17 por la Ponferradina.

La primera jugada de peligro del Pontevedra llegó con una buena conducción de Luisao en contraataque, que Abelenda rebañó para abrir a Resende. El portugués forzó un córner que fue despejado por la defensa del Arenas, siempre rápida para contragolpear.

Los granates querían proponer su propio estilo vertical y no tardaron mucho en sacar réditos, con una gran jugada individual por la izquierda que desembocó en un centro medido al área para la cabeza de Miguel Cuesta. El asturiano definió perfecto a la izquierda de Gastesi para marcar el primer tanto local.

El 1-0 despertó en el Arenas una buena reacción, con el control de la pelota por un margen izquierdo en el que basaban todo su poderío ofensivo. Un desliz con balón de Bosch habilitó a Álex por la izquierda para forzar un córner y Mutilva, hábilmente con el tacón, prolongó al área para que la defensa granate terminase despejando el peligro.

Con el paso de los minutos, los vascos lograban acomodarse en campo contrario y el Pontevedra solo lograba apagar fuegos cerca del área, sin tejer posesiones largas ni pases precisos que diesen alternancia al encuentro.

Los de Rubén Domínguez, sin embargo, no renunciaron a seguir generando tras pérdida. En una acción aislada, Abelenda recibió en las proximidades del área y fue arrollado por Gastesi. El valdubrés, encargado de la pena máxima, vio cómo el meta rival adivinaba su lanzamiento a la izquierda, lo que evitó una cómoda renta local al descanso.

Tras varios compases de igualdad, llegó la mejor ocasión hasta el momento del Arenas, con un cabezazo de Zabaleta por la izquierda que rechazó felinamente Sousa. El meta tudense evitó dos acciones más de peligro visitante para que el Pontevedra llegase con ventaja a vestuarios.

En el segundo tiempo, los de Rubén Domínguez dejaron las prisas al Arenas, que lograba caldear el partido con dos buenos centros al área evitados por el Pontevedra.

Era el momento para que el conjunto granate aprovechase los espacios dejados por su rival y, en esas circunstancias, Tiago Rodríguez no quiso fallar a la ocasión. Un balón suyo en la medular encontró al socio perfecto en el recién ingresado Compa, que no perdonó a Gastesi en el mano a mano para anotar el gol de la tranquilidad granate.

Las dos dianas a favor desconcertaron a los de Getxo, que atacaban sin orden ni concierto contra un rival con las filas prietas, dispuesto a castigar a las primeras de cambio. Un centro por el margen izquierdo rematado por Vidorreta casi supone el 3-0 para un Pontevedra que se sentía cómodo en todas las facetas del juego.

El devenir del encuentro aún tenía reservado para el Arenas algún salvavidas, pero Edu Sousa estuvo providencial una vez más para evitar el tanto rival desde el suelo, en un remate raso en el área pequeña.

Ese susto reactivó a los locales, que empujaron para salir a la contra en varias instancias, incluso a balón parado con una falta de Yelko que se paseó por el larguero rival. Finalmente, el Pontevedra fue capaz de contener los últimos alientos del Arenas, para retener así tres puntos valiosísimos en su objetivo principal de la temporada.