Balonmano | División de Honor Plata
El Cisne cae víctima de un mal segundo tiempo
La crisis de resultados del Cisne se agudizó ayer con su cuarta derrota consecutiva, al ceder en la pista del Municipal contra un rival directo de la zona media, el Sinfín santanderino.
El inicio del partido fue muy propicio para los intereses cisneístas, con intensidad y acierto de cara a portería para los de Marcos Otero.
Con un buen ritmo de juego, parecía que el Cisne construía una buena ventaja cuando llegó el arreón cántabro, con varios goles consecutivos que pusieron a los locales contra las cuerdas por encima a falta de veinte minutos.
Los lanzamientos no salieron cara para los blanquiazules, atascadísimos en ataque y sin alternativas durante el segundo tiempo. Una circunstancia aprovechada al máximo por el Sinfín para asegurar el triunfo, gracias al buen hacer de jugadores como Da Silva, con más de una decena de goles, y Rama.
