fÚTBOL sala | Primera División Femenina
La calidad individual del Melilla sentencia al Poio
La meta Elena y Chuli, las más destacadas del bando conservero
La décima jornada de liga deparó un intensísimo choque entre los dos de los equipos más en forma de la competición, el Melilla Torreblanca y el Poio Pescamar, con varias medallistas en el Mundial en la pista. El triunfo cayó del lado local con un claro 3-0.
Se adelantaron las locales en una combinación fabricada por Amandinha y Nega, que se asociaron en una pared –con posible falta a Ale de Paz– para que la primera batiese a Elena por la cadera para el 1-0.
A pesar de que el Poio tuvo su mejor ocasión a través de las botas de Chuli en el minuto 21, el partido fue convirtiéndose en un monólogo melillense hasta el 2-0, con una gran acción individual de Ana Luiza que superó a Elena, la mejor de las conserveras con varias paradas a pesar de encajar.
Pudo recortar distancias Chuli con un afinado control y disparo, pero el poste evitó el tanto poiense. Ya con portera-jugadora, Melilla dio la puntilla a puerta vacía y con un riguroso penalti.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo