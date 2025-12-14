La calidad individual del Melilla sentencia al Poio

La décima jornada de liga deparó un intensísimo choque entre los dos de los equipos más en forma de la competición, el Melilla Torreblanca y el Poio Pescamar, con varias medallistas en el Mundial en la pista. El triunfo cayó del lado local con un claro 3-0.

Se adelantaron las locales en una combinación fabricada por Amandinha y Nega, que se asociaron en una pared –con posible falta a Ale de Paz– para que la primera batiese a Elena por la cadera para el 1-0.

A pesar de que el Poio tuvo su mejor ocasión a través de las botas de Chuli en el minuto 21, el partido fue convirtiéndose en un monólogo melillense hasta el 2-0, con una gran acción individual de Ana Luiza que superó a Elena, la mejor de las conserveras con varias paradas a pesar de encajar.

Pudo recortar distancias Chuli con un afinado control y disparo, pero el poste evitó el tanto poiense. Ya con portera-jugadora, Melilla dio la puntilla a puerta vacía y con un riguroso penalti.