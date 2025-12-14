Agulla y Ceci dan el triunfo al Marín Futsal ante Vilalba (5-2)

Después de tres jornadas sin conocer la victoria, el Marín Futsal asaltó la cuarta plaza de la liga tras derrotar en A Raña al Vilalba por cuatro goles a dos.

Parecía un concurso difícil para las marinenses tras remontar el gol tempranero de Carol Agulla, pero un tanto suyo más y un doblete de Ceci sellaron el triunfo local.