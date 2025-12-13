Baloncesto | Liga Femenina 2
Visita del Arxil al ADBA para cerrar el 2025
Último partido del año para el Arxil, que se medirá al Aceites Abril ADBA Sanfer avilesino con la mente puesta en cosechar su cuarta victoria de la temporada. Para las verdes, que solo han ganado un partido a domicilio, un triunfo las aproximaría a la zona media de la clasificación. Las de Marita Janeiro afrontarán entonces tres semanas de parón navideño, hasta el 10.
