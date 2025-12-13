El Teucro, a por su test más difícil del curso

Tras la marcha de Irene Vilaboa y su cuerpo técnico, el Lirón Teucro 80 Aniversario se enfrenta hoy en el Municipal de Deportes (17.00 horas) a un Balonmano Ingenio afianzado en la tercera posición. El vicedecano, en busca de un sustituto para la viguesa, no quiere descolgarse de la lucha por el play-off.