Balonmano | 1ª Nacional
El Teucro, a por su test más difícil del curso
Tras la marcha de Irene Vilaboa y su cuerpo técnico, el Lirón Teucro 80 Aniversario se enfrenta hoy en el Municipal de Deportes (17.00 horas) a un Balonmano Ingenio afianzado en la tercera posición. El vicedecano, en busca de un sustituto para la viguesa, no quiere descolgarse de la lucha por el play-off.
