Rubén Domínguez: «Los 24 puntos nos darían mucha moral»

Alejar la zona de descenso a más de dos partidos de distancia es el principal objetivo clasificatorio que se plantea mañana (18.15 horas) el Pontevedra en su último partido del año en Pasarón, ante un histórico recién ascendido como el Arenas de Getxo que figura como el segundo peor visitante del Grupo I.

«Lo marcamos en rojo, como el día de Guadalajara. Es un rival directo al que podemos dejar en tres puntos, más ese corte que le puedes meter a muchos equipos por el medio. Quedarse tres partidos por encima de la salvación y estar en 24 puntos en la jornada 16 daría mucha moral. Es un ritmo muy alto de puntuación», detalló Rubén Domínguez.

Sobre el rival, el entrenador del Pontevedra apeló a la necesidad de su equipo de no relajarse ante un oponente de su misma clase que llega en buena dinámica, con un estilo que considera vertical y presionante.

«Es un equipo que ha hecho 17 de sus 21 puntos en su terreno de juego, pero en Avilés hacen un muy buen partido y ganan en Ponferrada. Llevaban cinco derrotas seguidas fuera de casa pero ahora llevan cuatro de seis», analizó.

Para ello, Rubén Domínguez contará con 19 futbolistas disponibles, a la espera de un Benjamín Garay que probablemente volverá ante el Barakaldo. El técnico ourensano no quiso despejar la incógnita de si sería Edu Sousa o Raúl Marqueta quien estuviese bajo palos el domingo ante el Arenas, a pesar de que el arquero aragonés atravesó un proceso vírico durante la semana. «Tengo 19 jugadores en los que confío y todos tienen opciones de jugar», afirmó el preparador del conjunto granate.

Con el inminente mercado de invierno en el horizonte, la dirección técnica del conjunto de Pasarón todavía no quiere pensar en una ventana de fichajes que se antoja clave para la estabilidad del equipo en la categoría de bronce.

«En su debido momento. Ahora mismo estamos centrados en Arenas, después en Barakaldo. Luego llega el parón y ahí es donde tendremos que sentarnos y hablar de lo que hay que hacer. Ahora mismo importa lo deportivo y lo deportivo es Arenas», concluyó Domínguez.