La bicampeona del mundo de doble mini trampolín, Melania Rodríguez, encabezó ayer la delegación del Club Ximnasia Pontevedra que visitó la casa consistorial tras sus éxitos en la cita internacional. Allí recibieron el reconocimiento del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y la edil de Deportes, Anabel Gulías. Por su parte, la Diputación de Pontevedra, a través de su presidente, Luis López, y su vicepresidente, Rafa Domínguez, destacaron en el Pazo Provincial el gran resultado obtenido por Raúl Bergua y Suevia García, jugadores del Club Bádminton Ravachol, tras colgarse el oro nacional júnior y tres medallas en la categoría sub-11, respectivamente.

Reconocimientos institucionales a la gimnasia y el bádminton locales