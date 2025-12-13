Fútbol Sala | 2ª Femenina
El Marín Futsal quiere aferrarse a la zona alta
Después de tres jornadas sin conocer la victoria ante rivales punteros de la categoría, el Marín Futsal, sexto clasificado, recibe en A Raña (17.00 horas) a un Vilalba en cuarto lugar de la tabla, con dos puntos más en su haber. Un triunfo acercaría a las franjiazules al Bembrive, quinto, y a la posición de sus rivales.
