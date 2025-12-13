Fútbol Sala | 1ª Femenina
Choque mundialista entre Melilla y Poio
El Poio Pescamar vuelve hoy (19 horas) a la liga tras el parón del Mundial con la salida más difícil del campeonato, ante un Melilla con tres campeonas mundiales, Amandinha, Emilly y Ana Luiza. Las rojillas, con las subcampeonas Pedreira y Débora y las cuatro españolas que fueron bronce (Ale de Paz, Noelia, Elena y Martita), intentarán la sorpresa.
