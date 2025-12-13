Acabar bien el año, objetivo del Cisne

El parquet del Municipal de Deportes alberga hoy (20.00 horas) el penúltimo encuentro del 2025 para el Cisne, que tiene como objetivo terminar el año con buenas sensaciones. Tras dos derrotas, enfrente tendrán a un Sinfín en similar situación a los pontevedreses, tratando de separarse al máximo de la zona de descenso.