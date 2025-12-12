El Teucro busca nuevo entrenador con Moncho Pazos como interino

La dimisión de Irene Vilaboa como entrenadora del primer equipo del Lirón Teucro 80 Aniversario tras cinco temporadas al frente ha dejado a la estructura pontevedresa con deberes de cara al inicio de año, ya que el vicedecano deberá elegir a un sustituto para afrontar la segunda vuelta del campeonato liguero de Primera Nacional.

Por ahora, las riendas del cuadro azul pasarán «de manera temporal» al entrenador del juvenil, Moncho Pazos, que dirigía hasta la fecha al actual cuarto clasificado de la Liga Ouro de la categoría.

De este modo, el nuevo técnico del Teucro sénior regresa a una categoría en la que ya goza de una amplia experiencia, al dirigir a equipos gallegos de la división de bronce como el Balonmán Chapela, el Vitaldent Pontevedra o, más recientemente, la Sociedad Atlética Redondela, durante la campaña 2021-2022.

Según fuentes cercanas al entorno del club, está previsto que Pazos dirija de forma momentánea al equipo, inmerso en una crisis de resultados desde su derrota ante el colista, un Balonmán Cañiza que había ganado hasta la fecha un partido de los primeros doce jugados.

La compleja situación se agudizó el siguiente fin de semana, con la contundente paliza por 34 goles a 22 infligida por el Disiclín Lalín en su pista, lo que detonó la decisión de Vilaboa de hacerse a un lado y precipitar un cambio de aires en la dirección técnica del equipo después de un lustro con la viguesa en el cargo.

Con Pazos al frente, el histórico equipo pontevedrés afronta una recta final de la primera vuelta de lo más exigente, ya que recibe mañana (17.00 horas) en su pista al Balonmano Ingenio canario, actual tercer clasificado del grupo.

A continuación, los azules viajarán el 20 de diciembre a Vigo para enfrentarse a otro de los aspirantes a los puestos de play-off, un Granitos Ibéricos Carballal que se sitúa en la cuarta plaza de la liga, igualado a 16 puntos con el Teucro.