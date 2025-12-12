Plata nacional de la júnior Lucía León en tierras palentinas

La boxeadora Lucía León, que compite con la enseña del Gimnasio Mat’s de Marín, se proclamó el pasado fin de semana subcampeona de España júnior en la categoría de -63 kilos.

La joven púgil afincada en Marín llegaba al torneo con la vitola de doble campeona gallega y cuajó una gran actuación en Palencia hasta llegar al combate por el título nacional, donde aguardaba la canaria Aure Suárez Medina.

Desgraciadamente, la boxeadora del conjunto marinense no pudo subirse al ring para afrontar el pleito, ya que no superó el control médico por dioptrías.

«Sé que podía haberlo hecho mejor si hubiera podido hacer la final, pero por cosas de la vida o del destino, no pude pelear por problemas en el control médico. Aún así, estoy muy agradecida de haber podido llegar hasta aquí, un punto que espero que solo sea el principio de todo», aseguró León tras el torneo a través de sus redes sociales.

La delegación del Mat’s incluyó también a Juan Gil, que cayó en las rondas intermedias con el valenciano Álex Cebolla.