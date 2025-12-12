Miguel Cuesta, elegido como el mejor lateral izquierdo de la jornada 15

Una de las historias de la temporada en el Pontevedra es la transformación vivida por el jugador asturiano Miguel Cuesta desde la llegada de Rubén Domínguez al banquillo granate.

El futbolista luanqués de 25 años, uno de los pocos con continuidad del equipo campeón de Segunda Federación, se pasó el primer mes y medio de competición sin minutos en su posición natural de extremo, relegado al banquillo en favor de jugadores como Luisao, Resende, Álex González o Brais Abelenda.

Desde entonces, las necesidades del equipo lerezano le han llevado a retrasar su posición y encontrar una adaptación que no ha pasado desapercibida a los ojos de la liga, ya que ha sido elegido como el mejor lateral izquierdo de la jornada 15.

El jugador formado en el Marino de Luanco compartió once ideal con otros rivales de su grupo, como el portero Álvaro Fernández (Avilés), el defensor Santi Borikó (Arenas), el lateral derecho Jacobo Martí (Mérida), el mediocampista Fabricio Assis (Tenerife) o el mediapunta exgranate Toño Calvo, ahora en las filas del Guadalajara.

Con Cuesta, se trata de la quinta jornada en la que un futbolista del Pontevedra aparece en este equipo de la jornada, después del portero Raúl Marqueta, goleador ante el Cacereño, además del atacante Alain Ribeiro y los mediocampistas Yelko Pino y Tiago Rodríguez.