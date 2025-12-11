Luisao, sobre el partido del Arenas: «Hay que sacarlo sí o sí»

La plaga de bajas que asola al Pontevedra está siendo todo un rompecabezas para Rubén Domínguez y los suyos, que cada jornada se enfrentan al reto de hacer un once competitivo con pocos recursos a su alcance. No obstante, la situación ha permitido dar un paso adelante a jugadores como el extremo ecuatoriano Luisao Macías, titular en los dos últimos encuentros de los granates.

Tras el subidón de vencer a un candidato al ascenso como el Celta Fortuna, el futbolista de 20 años recalcó la importancia de vencer este domingo a un Arenas de Getxo en similar situación al Pontevedra, también con 21 puntos en su haber después de 15 jornadas.

«Es un rival directo como el Guadalajara, por ejemplo. Esta semana hay que sacar el resultado sí o sí. A los rivales directos es mejor tenerlos a dos o tres partidos, que luego a final de temporada todo se ajusta», aseguró.

En el plano individual, Macías todavía está por estrenarse de cara a portería, pero entiende que es parte del proceso. «No soy un jugador de hacer muchos goles, pero lo intento. Al principio, la pasaba mucho más, pero estoy cogiendo confianza y espero que llegue pronto», valoró el futbolista cedido por el Deportivo de La Coruña.

«Es más nuevo para mí ser extremo. Puedo jugar en cualquier posición de arriba, pero estaba más acostumbrado a jugar por dentro. En el campo, mi tendencia es meterme por dentro. Hay partidos que el míster me dice que me quede abierto y me cuesta, pero cuando me da libertad, entre líneas, me siento bastante cómodo», describió el atacante granate, poniendo el acento en sus asociaciones con futbolistas como el mediocampista Tiago Rodríguez.

El joven atacante granate también hizo mención a su salida del campo por problemas musculares en el partido ante el Guadalajara, una situación a la que Rubén Domínguez hizo alusión pero a la que el futbolista quita hierro.

«Es algo a lo que estoy acostumbrado. Normalmente, en el minuto 70, los gemelos se me suelen cargar y subir, depende del campo y mis esfuerzos, por mi manera de correr. Pedí el cambio porque veía que en el partido no iba a poder caminar y no quería que pasara algo malo», explicó, en un contexto de no querer dejar colgado al equipo en plena lucha por el triunfo.

Sobre los objetivos del equipo, que incluyen por encima de todo la permanencia, Macías aludió a la solidez del equipo como principal argumento para hacer frente a la dureza de la liga, en esa meta final de alcanzar los 45 puntos necesarios para seguir un año más en Primera Federación.

«Se saben más o menos los puntos que necesitamos para salvar la categoría. Mantener esta dinámica de partidos ganados o aspirar a play-off no se valora. El objetivo es salvar la categoría, pero sí queremos seguir con la racha o sumar tres puntos. Peleamos todo hasta el final y va a haber muchos partidos que se puede sacar un empate mínimo», vaticinó Macías, que emuló las palabras de Rubén Domínguez al asegurar que el Pontevedra es un equipo «que pierde pocos partidos y que hay pocos equipos que nos meten mano, como dice el míster».