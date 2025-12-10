Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
instagramlinkedin

Baloncesto | 3ª FEB

Triunfo firme del Peixegalego en su contienda a tres por el liderato (53-87)

Victoria coral de los marinenses en casa del Salesianos Ourense

Antonio Santos

Pontevedra

El Oposita Marín Ence Peixegalego hizo valer un fin de semana más su condición de líder del Grupo A-B de la Tercera FEB con un contundente triunfo (53-87) en la pista del Salesianos Ourense. La victoria mantiene a los de Javier Llorente en el liderato de la tabla con un récord de 8-2, empatado con Tormes y Universidad de Oviedo.

El conjunto marinense, que repartió minutos en cuanto comenzó a ampliar las primeras ventajas del partido (11-22 en el primer cuarto), contó con el regreso en liga del alero Javi Domínguez, que no jugaba desde la jornada inaugural. El exterior vigués fue el máximo anotador azul con 15 puntos y dos rebotes en 15 minutos de juego.

También cuajó una buena actuación el alero Masai Olowokere (12 puntos, cuatro rebotes) y el ala-pívot Álvaro Filgueira, que sumó 11 puntos y cuatro rebotes en menos de nueve minutos de juego.

El Peixegalego cerrará el año recibiendo en A Raña al Rosalía y visitando Salamanca para enfrentarse a su gran rival de este curso, el Xoborg Tormes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents