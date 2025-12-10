Triunfo firme del Peixegalego en su contienda a tres por el liderato (53-87)

El Oposita Marín Ence Peixegalego hizo valer un fin de semana más su condición de líder del Grupo A-B de la Tercera FEB con un contundente triunfo (53-87) en la pista del Salesianos Ourense. La victoria mantiene a los de Javier Llorente en el liderato de la tabla con un récord de 8-2, empatado con Tormes y Universidad de Oviedo.

El conjunto marinense, que repartió minutos en cuanto comenzó a ampliar las primeras ventajas del partido (11-22 en el primer cuarto), contó con el regreso en liga del alero Javi Domínguez, que no jugaba desde la jornada inaugural. El exterior vigués fue el máximo anotador azul con 15 puntos y dos rebotes en 15 minutos de juego.

También cuajó una buena actuación el alero Masai Olowokere (12 puntos, cuatro rebotes) y el ala-pívot Álvaro Filgueira, que sumó 11 puntos y cuatro rebotes en menos de nueve minutos de juego.

El Peixegalego cerrará el año recibiendo en A Raña al Rosalía y visitando Salamanca para enfrentarse a su gran rival de este curso, el Xoborg Tormes.