El Pontevedra roza ya el ecuador de su objetivo para esta temporada

El notable triunfo del Pontevedra en Balaídos, al destronar por un gol a dos al Celta Fortuna en su propio feudo, ha supuesto en las filas granates un nuevo chute de moral, después de capear un temporal de semanas complicadas en cuanto a bajas y partidos con rivales duros.

Con 21 puntos y el octavo puesto en la clasificación, el cuadro lerezano se ha generado, gracias a sus resultados, un mínimo colchón en sus aspiraciones de permanencia, habitualmente fijada entre los 42 y los 45 puntos.

Ese objetivo, al que paulatinamente ya se acerca el Pontevedra con alguna jornada de margen, da también un ligero respiro a los granates en relación a los puestos de peligro. Sin hueco para la relajación, los de Rubén Domínguez ya cuentan con un partido de ventaja con respecto a los puestos de descenso, marcados por el Guadalajara, con 17 puntos, empatado por arriba con Osasuna B.

En la otra cara de la moneda, es prácticamente la misma distancia que separa al Pontevedra del play-off, custodiado por un Avilés –empatado con el Mérida– con 24 puntos.

Mercado de invierno

La lesión de larga duración de un defensor polivalente como Juanra y las ausencias de Hervías o Selma marcarán sin duda un mercado de invierno que ya está a la vuelta de la esquina para el Pontevedra, necesitado de varios impulsos en zonas clave del campo para retener esa octava posición que por ahora satisface los intereses del cuerpo técnico y la parroquia granate.

En el imaginario de los de Pasarón figuran ejemplos como el del Arenteiro el año pasado, donde la ventana de fichajes invernal no logró paliar la pérdida de jugadores como Diego Gómez o Javi Moreno. El resultado fue la bajada de los carballineses de puestos de play-off a la zona media de la clasificación.

Para el cuadro granate, será de vital importancia reforzarse con algún efectivo en prácticamente todas sus líneas, especialmente en la zaga, los extremos y el nueve.