Fin a la mala racha del Pontevedra, que vuelve a la parte alta de la tabla

Después de un mes para olvidar de la memoria granate, donde el Pontevedra disputó seis encuentros, ganando solo uno de ellos, los pupilos de Rubén Domínguez han conseguido darle una vuelta de 180 grados a la crítica situación del equipo.

Remontar en Balaídos no está a la altura de cualquier equipo, y los datos así lo reflejan. El único rival que había conseguido ganar como visitante en Vigo durante esta temporada había sido el Deportivo Guadalajara, que ganó en el Municipal de Barreiro por 0-1 con un gol sobre la bocina de Ablanque.

Por ello, los granates son el primer equipo que gana al Celta Fortuna en Balaídos este curso. El último en conseguirlo fue el CD Lugo, que lo hizo el pasado mes de marzo. Esto refleja la gesta que logró el conjunto lerezano sumando tres puntos en Vigo.

Además, con los goles de Alain Ribeiro y Brais Abelenda, el Pontevedra también se ha convertido en el primer conjunto que es capaz de remontarle un partido al filial celeste este año. Algo que no sucedía desde el curso pasado, cuando el Amorebieta se llevó un disputado encuentro por 4-3 en territorio vasco.

Más complicado aún es encontrar un choque que se le haya escapado al Celta Fortuna actuando como local. Para ello, hay que remontarse al 25 de mayo de 2024, cuando los de Fredi Álvarez cayeron por 1-2 ante el filial del Barcelona.

A pesar de las bajas y la complicada situación que vivía el Pontevedra hasta la tarde del sábado, con el cansancio acumulado en las piernas de varios futbolistas que repitieron titularidad tras disputar los 90 minutos de la eliminatoria copera ante el Eibar, los granates tiraron de orgullo para sacar adelante el resultado. Por momentos, los desplazados a Vigo volvieron a sentir sensaciones que recordaron a los mejores tiempos del club.