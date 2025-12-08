El Galaico se cuelga la plata gallega

El club de natación Galaico rozó la gloria alcanzando el subcampeonato gallego absoluto. La entidad pontevedresa terminó en segunda posición por solo un punto y se hizo con el liderato de la categoría femenina.

El club pontevedrés firmó una actuación memorable en el Campeonato Gallego de Larga Distancia (P25), celebrado en Rías del Sur, consolidándose como uno de los clubes referentes de la natación gallega.

Los resultados globales propiciaron la segunda posición para el CN Galaico. | FdV

Se proclamaron subcampeones gallegos con 131.00 puntos, a tan solo uno del primer clasificado, el Club de Natación Liceo, demostrando una intensa lucha hasta el último momento de la competición.

El éxito del club lerezano se cimentó con unos resultados espectaculares por categorías, terminando campeón gallego absoluto femenino (61.00 puntos) y subcampeón gallego absoluto masculino (70.00 puntos).

A nivel individual, sumaron varias medallas que subrayan la calidad de sus deportistas: Ana Pérez, campeona en senior, Sofía Barros, en junior, con Alba Castro como subcampeona y Samuel Infestas, que se colgó el bronce en senior.

Estos resultados reafirman el gran trabajo de base y el nivel competitivo del CN Galaico en la modalidad de larga distancia.