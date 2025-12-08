El Arxil cae ante el Lleida, rival directo, y se hunde en la clasificación

El pabellón Barris Nord de Lleida acogió el encuentro de las catalanas ante el Arxil, correspondiente a la décima jornada del campeonato nacional.

Las locales fueron superiores en el primer cuarto, imponiéndose por 19-11. Sin embargo, las pontevedresas no se dejaron ir en el partido y recortaron distancias al descanso, terminando la primera mitad del duelo 33-30, metidas de lleno en la pelea por los puntos.

Esta contienda era de vital importancia para el Arxil, al tratarse de un rival directo en la pelea por mantener la categoría esta temporada. No obstante, un tercer cuarto flojo las condenó y, a pesar de los 24 puntos anotados en los últimos diez minutos de choque, las gallegas cayeron 77-68 en la pista catalana.

Las de Marina Janeiro ocupan la duodécima posición en la clasificación, superando únicamente a Gijón, que cuenta con un partido menos, y Tarragona, que es el farolillo rojo, habiendo sumado solo una victoria frente a los tres triunfos del Arxil, que está jugando con fuego.