Rubén Domínguez se mostraba eufórico tras la victoria. «Es una pena que solo se valore el trabajo por el resultado, porque este equipo, si algo tiene desde que comenzó la liga es que es muy trabajador y muy honrado» y subrayó que «a menos de 72 horas del anterior partido, mirad cómo hemos competido».

Insiste en que «nos acercamos a nuestro objetivo. Tenemos 21 puntos, casi la mitad de los que nos hacen falta. El equipo vuelve a encadenar en liga dos partidos seguidos sumando. Creo que de los últimos nueve solo hemos perdido uno y la realidad es que este equipo, como me gusta decir a mi, honra el escudo».

Sobre el choque, explicó que «ellos fueron ajustando cosas y tuvieron sus momentos pero creo que hicimos una primera parte de alto nivel y era injusto ir empatados al descanso. En la segunda parte sí que al final nos fallaron las fuerzas y el partido fue más equilibrado y podía caer para cualquiera. Los tres puntos son justos por el cómputo global».

No quiso personalizar en ningún jugador porque «el Pontevedra cuando gana, gana por todos y cuando estamos unidos somos un equipo muy fuerte, que juega con mucha pasión. Un equipo unido es mucho mas fuerte que cualquier situación individual». Es si, indicó que «Edu Sousa es historia del club porque se convierte, con Álex, en el segundo jugador con más partidos de la historia y para mi es un honor contar con ellos. Son ejemplares en el vestuario, en el día a día y marcan al resto el camino de lo que es el Pontevedra CF».

Añadió que «lo que logramos hoy, asaltar el campo del Celta Fortuna, segundo en la tabla, con jugadores que seguramente lleguen al fútbol profesional, tiene mucho mérito, tanto lo de hoy y toda la liga. Llevamos tres victorias ya fuera de casa e hicimos otros grandes partidos. Este equipo va a lograr el objetivo porque los jugadores trabajan como animales. Es un equipo honrado, que siempre aprieta. Parece que solo vale cuando se gana, pero hay que saber donde estamos y el club tiene que estabilizarse en la categoría, con ambición, porque no vamos a renunciar a nada, pero sabiendo donde estamos»

Da las gracias a la afición porque «la vamos a necesitar todo el año. Hoy las piernas no iban y notábamos su apoyo para seguir. La afición nos llevó en volandas, sobre todo en la segunda mitad».

Concluyó diciendo que «después de la última derrota, volver a sumar cuatro de seis era importante. Nueve semanas sumando da confianza».