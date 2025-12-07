Balonmano | Primera Nacional
El Teucro ofrece su peor cara ante el Lalín (34-22)
El Disiclín Balonmán Lalín ganó, ayer, seis jornadas después delante de su afición a costa de un Lirón Teucro 80 aniversario que nunca estuvo cómodo en la pista. Los lalinistas jugaron la mejor primera parte de la temporada con diferencia. La defensa del Disiclín dificultó mucho los lanzamientos del Teucro, que llegó a verse tan mal que gastaron dos tiempos muertos antes del descanso.
La segunda mitad fue más de lo mismo. Y es que no se recordaba un marcador y un partido así en el Arena, con el Disiclín llegando a ir +14 en el electrónico. La defensa anuló el ataque azulón y. el Teucro en ningún momento supo hacer daño, llegando a optar por lanzamientos desesperados. Los hermanos López en defensa, Ramón y Iago brillaron a un gran nivel también tras la reanudación. Incluso Carmelo despuntó cuando salió, y hasta Xoel paró un lanzamiento de 7 metros. El formato de jugar a medio campo parece funcionar en el Arena.
