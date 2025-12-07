Remontada histórica en Balaídos

El Pontevedra llegaba a Balaídos, uno de los templos del fútbol gallego, tras encadenar cinco encuentros consecutivos sin llevarse la victoria. El más reciente terminó con la eliminación de la Copa del Rey ante el Eibar, con un contundente 0-3 en Pasarón.

Esta situación le hizo llegar a Vigo con las luces de emergencia encendidas. El Fortuna de Fredi Álvarez recibía al conjunto granate desde un momento de forma totalmente opuesto, sumando 13 de los últimos 18 puntos disputados. Además, enlazaban cinco victorias y un empate en sus últimas seis contiendas como local.

El duelo comenzó por todo lo alto. Los de Rubén Domínguez no se arrugaron pese a la grandeza del escenario. La primera del partido la tuvieron los granates tras un libre directo botado por Yelko Pino, que se encontró con la madera y Vidorreta perdonó a puerta vacía en el rechace.

Con el paso de los minutos los locales fueron creciendo en el partido. Haciéndose con el control de la pelota, el cuadro celeste comenzó a generar ocasiones. En el ecuador de la primera mitad Edu Sousa salvó los muebles con una parada de mucho mérito a bocajarro a Hugo González.

El filial vigués, replicando el modelo del primer equipo, creó peligro constante por las bandas. Así, llegó el primero de la tarde de las botas de una de las perlas de la cantera celeste, Óscar Marcos. Partiendo de fuera hacia dentro, el futbolista vilagarciano completó una buena jugada individual con un pase a la red.

A partir de ahí, el Pontevedra supo rehacerse del golpe y consiguió frenar el ímpetu del Celta Fortuna, bajando las revoluciones antes del choque.

Así, a balón parado, Alain Ribeiro puso el 1-1 en el electrónico. El máximo goleador granate conectó el centro de Yelko un preciso testarazo para marcar su quinto gol este curso.

Tras el paso por vestuarios, ambos equipos cambiaron a defensa de cuatro, lo que abrió considerablemente el partido. El desorden reinó en el inicio del segundo tiempo. Por ello, Domínguez efectuó un doble cambio dando entrada a Abelenda y Resende.

En su regreso al verde, Brais Abelenda se convertiría en el héroe lerezano. Tras una nueva internada por banda de Álex González, el capitán forzó un penalti por mano de Pablo Gavián.

Fue entrar y besar el santo para el «8» granate, que convirtió la pena máxima que ponía por delante al Pontevedra en Balaídos.

A pesar de la ventaja, el plan de Rubén Domínguez no varió en la recta final. No obstante, el técnico lerezano optó por doblar el lateral diestro, dando entrada a Víctor Eimil para sustituir a un exhausto Alex González, que cuajó una actuación sobresaliente.

Abelenda pudo cerrar una tarde para enmarcar, pero perdonó al Fortuna y dejó con vida a los de Fredi Álvarez definiendo un mano a mano con una vaselina que se fue por encima del travesaño minutos antes del pitido final.

El Fortuna se volcó en ataque durante el tramo final, pero los once jugadores granates tiraron de garra para certificar un triunfo histórico en Balaídos.

Con el pitido final, el Pontevedra pone fin a una racha de cinco partidos sin ganar, convirtiéndose en el segundo equipo que gana al filial vigués a domicilio en lo que va de temporada.

Hasta el momento, tan solo el Deportivo Guadalajara había sido capaz de ganar en el fortín celeste. Lo hicieron en la jornada dos. Esto refleja la importancia del triunfo lerezano en Vigo.

Además, varios futbolistas del plantel de Rubén Domínguez se mostraron visiblemente fatigados por la acumulación de minutos tras el partido ante el Eibar, menos de 72 horas antes del derbi en Balaídos.