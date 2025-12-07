‘Oute’, el comodín que refrenda el oficio del filial

La plaga de bajas que lleva semanas asolando al Pontevedra ha obligado a su técnico, Rubén Domínguez, a tirar de inventiva para poder plasmar sobre el campo de juego la idea competitiva que tiene para su equipo.

Parte de esa creatividad, plasmada con movimientos como retrasar al mediapunta Alain al puesto de central, se vio también en el medio campo durante el encuentro de Copa del Rey contra el Eibar, en el que un jugador del filial como el mediocentro ‘Oute’, Iago Fernández Outeiriño, salió de titular en sus primeros minutos en partido oficial de la temporada.

Después de ir convocado en las dos últimas jornadas del campeonato liguero, se trataba de su debut con la elástica granate del primer equipo, y el futbolista ourensano, acompañado por Conesa y Yelko Pino desde el pitido inicial, no desentonó. Cogió ritmo y soltura con el paso de los minutos e incluso intentó dos disparos a puerta, que se saldaron en oportunidades a balón parado para el Pontevedra. 52 minutos de calidad que, finalmente, se saldaron con el duro 0-3 a favor del rival de superior categoría bajo la intensa lluvia de Pasarón.

Preguntado en rueda de prensa por su rendimiento en Copa, Rubén Domínguez aludía a que el joven jugador, de la generación del 2005, sigue dando pasos hacia delante en el marco de un equipo corto de efectivos, tanto por lesiones como por cuestiones extradeportivas.

«Lo de ‘Oute’ fue un poco no un premio, sino que lo que ha estado trabajando con nosotros. Tuvo su oportunidad, la puede tener cualquier jugador que entrene con nosotros y Oute ha hecho un buen partido. Ha tenido desparpajo, ha ido creciendo durante el partido y ha tirado dos veces fuera del área. Tiene que seguir trabajando y aprovechando las oportunidades que tenga», indicó el técnico ourensano horas antes del Celta B-Pontevedra jugado en Balaídos.

En ese sentido, Domínguez recordó que tanto ‘Oute’ como otros jugadores del filial granate fueron claves a la hora de hacer que el equipo echase a volar, cuando muchos de los fichajes de la temporada estaban todavía sin concretar y la preparación veraniega todavía daba sus primeros pasos.

«Cuando hablamos de él, quiero hacer extensible el agradecimiento a todos los jugadores del filial y nuestra base, porque durante la pretemporada entrenamos con pocos jugadores del primer equipo y necesitábamos de sus minutos. No solo Oute. Canosa, Andrés, Matheus, Íker, Diego, André... muchos jugadores nos han ayudado mucho durante el año», destacó el técnico del conjunto lerezano.

En su segunda temporada como parte del filial tras llegar del Pabellón Ourense y un año como juvenil en el Celta de División de Honor, ‘Oute’ ya está brillando esta campaña con luz propia, al figurar como el máximo goleador del equipo que dirige Sergio Moreira con cinco goles –uno de ellos de penalti– en 12 partidos de liga, empatado con el delantero Manu Galego.

Una notable producción ofensiva que parte de un medio campo donde comparte jerarquía con otros habituales de la dinámica del primer equipo, en las figuras de Sergio Canosa o el lesionado Raúl Gil, en un Pontevedra B que ya acecha la zona alta de su grupo de Preferente. Los granates forman parte de los puestos de play-off tras ganar tres de los cuatro últimos partidos.