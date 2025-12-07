El Ence Marín Futsal cae (4-1) a domicilio ante un superior Rodiles

El Ence Marín Futsal sorprendió en su encuentro ante el Gaitero Rodiles FSF, cayendo por cuatro goles a uno en el pabellón municipal Manuel Busto de Villaviciosa (Asturias).

Las marinenses sumaron su segunda derrota de toda la temporada ante el tercer clasificado de la Segunda División Femenina de Fútbol Sala.

Las asturianas llegaban a la duodécima jornada con un desempeño prácticamente perfecto en la campaña actual. Once victorias, un empate y tan solo una derrota les hacen pelearse en lo más alto de la tabla con el Segosala y el Estrela.

Las locales se adelantaron a los nueve minutos con un tanto de María Marqués, que repitió diana tan solo dos minutos más tarde para encarrilar el encuentro en el 11 de partido.

A la salida de vestuarios, Simonetti marcó el tres a cero que prácticamente sentenciaba el choque. Puga maquilló el resultado con un tanto en el minuto 32, pero Marqués completó su hat-trick definitivo.

Así, el Ence Marín Futsal confirma que todavía se le complica pelear con los equipos de máximo nivel de la categoría. En la primera vuelta del curso, no ha conseguido ganar a ninguno de los tres punteros. En la pasada jornada empataron (2-2) ante el Segosala y en la anterior cayeron por cinco goles a dos frente al Estrela.