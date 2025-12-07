Alain Ribeiro, autor del primer gol, declaraba al término del partido que «el tema de las sensaciones es un poco relativo porque veníamos de cinco o seis partidos sin perder. Caímos en Lugo y en Copa y te quedas con sabor agridulce, pero el equipo siempre ha confiado, estamos muy unidos y ese es el camino». Añadió que «cada miembro de la plantilla se refuerza en una idea, en que somos capaces de ganar a cualquiera y en cualquier campo». Sobre su actuación personal, recalcó que «yo intento defenderme con mis armas, busco los mensajes del míster y los compañeros me han ayudado muchísimos y estoy contento por el gol y, sobre todo, por los tres puntos». A su juicio, el planteamiento del partido de ayer «ha sido el correcto, hemos sabido cuando había que apretar y cuando estar replegados y aprovechar las ocasiones que hemos tenido. El resultado es justo». Sobre la afición, subraya que «es una gozada jugar aquí, ver como la gente se desplaza, que se quedan hasta el último minuto y siguen animando y empujando. Esta victoria es para ellos».