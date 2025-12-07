«Somos capaces de ganar a cualquiera»
«Es una gozada jugar aquí, ver como la gente se desplaza»
N. D.
Alain Ribeiro, autor del primer gol, declaraba al término del partido que «el tema de las sensaciones es un poco relativo porque veníamos de cinco o seis partidos sin perder. Caímos en Lugo y en Copa y te quedas con sabor agridulce, pero el equipo siempre ha confiado, estamos muy unidos y ese es el camino». Añadió que «cada miembro de la plantilla se refuerza en una idea, en que somos capaces de ganar a cualquiera y en cualquier campo». Sobre su actuación personal, recalcó que «yo intento defenderme con mis armas, busco los mensajes del míster y los compañeros me han ayudado muchísimos y estoy contento por el gol y, sobre todo, por los tres puntos». A su juicio, el planteamiento del partido de ayer «ha sido el correcto, hemos sabido cuando había que apretar y cuando estar replegados y aprovechar las ocasiones que hemos tenido. El resultado es justo». Sobre la afición, subraya que «es una gozada jugar aquí, ver como la gente se desplaza, que se quedan hasta el último minuto y siguen animando y empujando. Esta victoria es para ellos».
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- Quiebra la excontrata gallega de centros logísticos de grupo Inditex
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
- El juez ordena cerrar un piso turístico en Vigo por estar «prohibido» en los estatutos
- Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
- El doctor Pintado Albo, el ginecólogo que trajo al mundo a miles de vigueses y al primer 'in vitro'