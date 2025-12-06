El Cisne cae con honor en Barcelona (33-28)

Derrota aciaga del Cisne en la pista del filial del Barça, donde un gran inicio culé probó ser durante gran parte del encuentro un obstáculo insalvable para el cuadro blanquiazul.

La exclusión de Jon Rof Bonet, por interferir en el lanzamiento del extremo derecho Diego López, pareció dar alas al Cisne, que recortaba distancias hasta los dos goles de diferencia (9-7). No obstante, el tira y afloja entre la intensidad y el acierto blaugrana y el físico pontevedrés se hizo notar durante toda la primera parte, donde solo las paradas de Franzini daban un respiro a los blanquiazules en pista.

Por desgracia para los de Marcos Otero, solo el margen derecho del ataque conseguía sacar réditos, con goles de Ferreira, Xoán Fernández o Alejandro López que rápidamente eran respondidos por el Barcelona, aferrado a esa renta de dos o tres tantos desde el principio.

La situación pintaba mal para el Cisne en los minutos finales antes del descanso, con la ventaja culé rondando ya la media decena de goles. Una acción brillante de Xoán Fernández no impidió el 19-14 al intermedio, con un gran tanto de Rocas que ponía las cosas muy cuesta arriba para los visitantes.

Remó a contracorriente el Cisne para rebajar la diferencia y cuajó sus mejores minutos del partido, al lograr la igualdad (20-20) con acierto e intensidad defensiva en los seis minutos y medio posteriores al descanso.

El encuentro se convirtió entonces en una lucha de poder a poder en la que los lerezanos aguantaron veinte minutos, hasta que los blaugranas generaron desde la defensa y la anticipación los goles de la sentencia, para ponerse cinco arriba a cinco minutos del final y dar por finiquitado el encuentro.