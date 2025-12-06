Balaídos sentenciará el futuro granate

Nueva jornada y nuevo reto para el Pontevedra Club de Fútbol, que visita hoy todo un templo de la Primera División como Balaídos para medirse a uno de los equipos en mejor forma de toda la liga, un Celta Fortuna que plantea, con 27 puntos, la oposición más directa al único líder hasta la fecha, el Tenerife.

Los granates, inmersos todavía en una difícil situación en cuanto a efectivos disponibles para la liga, irán a por un triunfo que les colocaría con 21 puntos, próximos al sexto lugar de la tabla y más cerca de la lucha por el play-off que de la permanencia a las puertas del ecuador del campeonato. De lo contrario, la zona baja, con equipos como Ourense CF, Lugo o Arenas de Getxo acechando, puede estar más cerca que nunca para los intereses del cuadro del Lérez.

Con un borrón y cuenta nueva en el plano mental tras caer ante el Eibar en Copa del Rey, el entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, volverá a tirar de inventiva para elaborar el once inicial que saltará al campo del Celta. El preparador granate tiene como gran duda la portería, después de que Edu Sousa haya rendido a gran nivel tras la lesión leve de Raúl Marqueta, ya recuperado.

A quien dará minutos con total seguridad es al central Miki Bosch, que ya calentó en el partido de Copa y formará pareja en el centro de la zaga de nuevo con Antonio Montoro, relevando así al mediapunta reconvertido Alain Ribeiro. En la categoría de retornados, se incluye también al atacante Brais Abelenda, de vuelta en el equipo tras dos jornadas de baja. El valdubrés también podría gozar de minutos en Vigo.

En el apartado de bajas del Pontevedra todavía se encuentra inactivo el central-lateral hispano-argentino Benjamín Garay, de quien se espera que vuelva paulatinamente antes del parón navideño. El rosarino podría tener minutos ante el Arenas de Getxo o el Barakaldo en función de su evolución, según el cuerpo técnico granate.

Por parte del Celta Fortuna, el cuadro que dirige Fredi Álvarez no podrá contar con los lesionados de larga duración Quique Ribes y Vicente Nunes, pero recupera para la causa al lateral Joel López, aliviado de unos problemas en la rodilla izquierda que le han tenido alejado de los terrenos de juego casi un mes.

Los olívicos, vencedores en los tres encuentros disputados en Balaídos este curso, se repusieron de la mejor de las maneras del correctivo (4-0) sufrido a manos del Tenerife hace tres jornadas, con victorias clave ante la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Real Avilés Industrial.

Una buena reacción que el Pontevedra espera emular a su manera, un mes después de su último triunfo en liga ante el Zamora. Desde entonces, los de Rubén Domínguez solo han perdido un choque liguero hasta la fecha, en su visita a Lugo, con una ristra de empates en casa y a domicilio antes de jugar en el Anxo Carro.

Por ello, el técnico ourensano espera que la solidez competitiva de los suyos, la única constante del equipo en un mar de cambios desde que arrancó la liga, sea la que permita tener opciones de victoria ante los celestes en Balaídos.