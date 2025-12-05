Los videomarcadores de Pasarón no llegarán hasta final de temporada

A pesar de su anuncio el pasado mes de junio, los aficionados del Pontevedra Club de Fútbol deberán todavía esperar hasta final de temporada para disfrutar de las mejoras anunciadas en el Estadio Municipal de Pasarón.

Durante el pleno municipal mencionado se aprobó una modificación de crédito en la que, entre otros asuntos, se contemplaban 135.000 euros de inversión pública en el recinto deportivo.

Hace seis meses se explicó la intención de colocar en los fondos de Pasarón dos videomarcadores, para lo que se contaría con una inversión de 100.000 euros.

Además, también anunciaron la instalación de un nuevo sistema de megafonía con un coste estimado de 35.000 euros.

A día de hoy, el expediente público continúa con su tramitación y se espera que se pueda acometer la actuación coincidiendo con el final de la temporada deportiva, sobre el mes de julio.

Lo justifican por varias causas. Por un lado, la necesidad de cumplir con la tramitación al tener que abrirse un concurso público, y por otro, porque los trabajos previstos incluirán aparentemente el uso de una grúa de grandes dimensiones.

Este último matiz desaconseja su utilización en pleno invierno, «puesto que el estado del terreno de juego se encuentra más blando por las lluvias y quedaría gravemente dañado de acceder a él un vehículo de esas dimensiones», informan.