Sergio Troitiño pasa a la historia en Kenia

Sergio Troitiño, deportista del Mat’s de Marín, ha viajado hasta Nairobi, capital de Kenia, para competir en el primer Campeonato del Mundo sub-21 de Taekwondo de la historia de esta disciplina.

A lo largo de esta temporada ya ha participado en el Mundial Absoluto. Se trata de uno de los doce deportistas españoles seleccionados para la cita en el país africano, con cinco gallegos en la lista definitiva.

La prueba internacional se está disputando en la capital keniana desde este mismo miércoles y se prolongará hasta mañana, con 452 deportistas inscritos de 75 países de todos los rincones del mundo.

El último día de competición será precisamente la jornada en la que entrará en acción el deportista marinense.

Sergio Troitiño participará en la categoría de -87 kilos prevista para la jornada de mañana, mismo día en el que disputará sus respectivos combates el noiés Adrián Salanova (-68 kg, Maniotas).

A lo largo de la competición saltarán al tapiz previamente Carla Sesar (-57 kg, Natural Sport), Helena García (-73 kg, Dobok) y Javier Otero (-54 kg, Natural Sport).

La presencia gallega en el campeonato internacional se completa con la participación del técnico Jesús Benito, entrenador del Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.