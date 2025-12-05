CARRERA | San Silvestre
Poio abre las inscripciones para su segunda San Silvestre
Estarán abiertas hasta el día 29 de diciembre
H. D.
Por segundo año consecutivo, Poio se lanza a organizar su propia San Silvestre. El Concello, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Campelo, el Club Atletismo Illa de Tambo y Protección Civil, ya ha anunciado la apertura de inscripciones para la prueba deportiva.
La carrera se celebra el 31 de diciembre entre Campelo y A Seca, con salida a las 16.30 horas. La jornada «contará con sorteos, regalos y una chocolatada final», anuncian. Además, habrá premio para los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina.
La cita cuenta con dos distancias, una en las inmediaciones de A Seca adaptada y la absoluta, con cerca de 3 kilómetros de recorrido.
Las inscripciones, gratuitas, pueden formalizarse hasta el 29 de diciembre a través del correo sansilvestrepoio@gmail.com, indicando nombre y apellidos, número de DNI, año de nacimiento, dirección y teléfono.
