Los granates buscan ganar en Balaídos dos décadas después

El Pontevedra buscará darle un giro de tuerca a la mala dinámica de las últimas semanas con la visita a Balaídos durante la tarde de mañana.

Después de un mes de noviembre para olvidar, ganando únicamente uno de los seis encuentros disputados, incluyendo la eliminación de la Copa del Rey ante el Eibar (0-3).

Acostumbrados a disputar sus partidos ante el filial celeste en el Estadio Municipal de Barreiro, los de Rubén Domínguez saltarán al verde del templo vigués.

En los últimos 20 años será la tercera vez que dispute un encuentro oficial en este escenario. La última visita se saldó con triunfo local por la mínima con el tanto de Javi Rodríguez en la temporada 2022-23.

En la anterior, correspondiente a la campaña 2008-09, se repitió el mismo resultado de 1-0. Toca remontarse hasta el curso 2005-06, justo después del descenso granate a la, por aquel entonces, Segunda División B, para rescatar la última victoria de Pontevedra en Balaídos.

El resultado final fue de 1-2 gracias a los goles de dos iconos lerezanos, Yuri y Charles. En total, se han visto las caras en diez ocasiones más, con seis victorias pontevedresas, dos empates y dos derrotas.