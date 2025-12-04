Fin al sueño copero del Pontevedra

Final abrupto a la aventura copera del Pontevedra en este curso 2025-2026. El cuadro granate, plagado de bajas, tuvo que poner al mediapunta Ribeiro como central titular y sacar de inicio a Oute, jugador del filial sin minutos, para hacer frente a un potente Eibar que se llevó el encuentro sin contemplaciones.

El partido arrancó con máxima igualdad sobre el campo, con el Eibar presionando con intensidad la salida de balón granate y buscando en largo a sus delanteros. Por su parte, el Pontevedra desplegó sobre Pasarón un 4-1-4-1 para tratar de proteger lo más posible sus huecos en el central.

La lluvia iba en aumento y el Pontevedra parecía soltarse un poco más sobre el césped, con las novedades en el once granate (Conesa, Denia o el medio del filial Oute) encontrando poso en el dibujo pontevedrés. Con estos mimbres, los de casa conseguían forzar el primer córner, en mitad de sus esfuerzos por enmascarar su debilidad en la faceta defensiva.

Fue precisamente el recién llegado del filial, Iago Oute, el que forjó la primera ocasión de peligro, con un disparo desde 15 metros que, tras envenenarse al tocar en un defensa rival, fue despejado a córner por López. El Pontevedra intentó percutir sobre el saque de esquina y sacó réditos con un gran centro de Denia que Resende rebañó por la derecha.

El extremo portugués intentó poner de nuevo el balón en el área, antes de que se produjese la acción más controvertida del partido, con una posible mano de Buta que el colegiado decidió no penalizar. No obstante, fueron los mejores minutos del Pontevedra hasta el momento, aunque no estuvieron exentos de amenazas por parte del Eibar, especialmente de Olaetxea de cabeza y Villa con una gran internada por la derecha.

El empuje armero dio sus frutos cercana la media hora de juego, con el primer gol del Eibar. Una buena jugada individual por la izquierda tras un robo a la defensa granate en salida de balón. El esférico, conducido por Magunazelaia, llegó franco a Martón, que disparó ajustado a la parte central del larguero y anotó el primer gol visitante.

Las aspiraciones del Pontevedra pasaban por romper líneas con balones largos. Eimil gallego consiguió sacar un buen centro al palo largo, pero el remate de Álex González fue muy justo y el Eibar contuvo el peligro.

La primera de la segunda parte corrió a cargo del Pontevedra. Yelko estuvo avispado para ganarle la partida a Arambarri y conseguía ceder la pelota cerca del área a Denia. El rechace encontraba solo a Oute, que sacaba otro gran disparo desde fuera del área para un nuevo córner granate tras el despeje de López.

Transcurría el minuto 53 cuando el Pontevedra agotaba casi todos sus cartuchos, dando entrada a cuatro nuevos jugadores con la esperanza de forzar el empate. La apuesta parecía dar réditos inmediatos, con otra gran ocasión nacida de las botas de Expósito. Un largo disparo suyo desde la esquina izquierda tuvo que ser despejado por López, de nuevo clave en la portería del Eibar.

Las piernas frescas del Pontevedra, por desgracia para el equipo granate, no eran suficientes para paliar la potencia armera ante la falta de efectivos en defensa. Un robo riguroso a Yelko cerca del medio campo fue rápidamente armado por el Eibar para una contra que Corpas definió a la perfección para el 0-2 que garantizó la tranquilidad rival.

El Pontevedra no le perdió la cara al partido, pero los vascos querían darle la puntilla. Un disparo raso de Magunazelaia, perfectamente colocado al palo izquierdo, fue el golpe de gracia al encuentro.