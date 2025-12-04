Sanxenxo, hogar de la vanguardia del fútbol sala

Un centenar de entrenadores se dieron cita esta semana en Sanxenxo para formar parte de las Xornadas de Actualización e Reciclaxe para Adestradores de Fútbol Sala, donde varios profesionales de la élite invitados por la Federación Galega de Fútbol abordaron con clases magistrales los temas centrales de su deporte.

La jornada, ya en su decimotercera edición, contó en la localidad sanxenxina con cinco horas de aprendizaje puro en dos variantes. La parte teórica de la formación tuvo lugar en el auditorio del Pazo Emilia Pardo Bazán y la práctica en el pabellón de Baltar.

Además, contó con tres ponentes de primer nivel: Julio Delgado, entrenador del FSF Castro Bloques Cando, que abordó con sus pupilas del equipo lucense la cuestión de las transiciones con una sesión práctica sobre el parquet; el seleccionador nacional absoluto masculino Jesús Velasco, con su ponencia ‘Ajustes del modelo de juego desde el análisis de vídeo’ y, por último, Pedro Vicente, maestro en la Universidad de Vigo y catedrático de Educación Física, que trató en su intervención la optimización de la estructura condicional en fútbol sala.