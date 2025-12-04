El Peixegalego continúa su búsqueda del liderato

Tras superar los dos primeros meses de liga con un récord de 7-2, el Oposita Marín Ence Peixegalego se encuentra en plena pelea por el liderato en solitario del Grupo A-B de la Tercera FEB. Su lucha con el Tormes salmantino por el primer lugar se ha visto lastrada por los tropiezos en Oviedo y León, pero el cuadro azul, aupado por sorpresas como la del base Souto, visita al Salesianos con la mente puesta en poner tierra de por medio.

En similar situación se encuentra su filial, el SEI San Narciso Marín Peixegalego, segundo clasificado de la Tercera Autonómica. El cuadro dirigido por Adrián Ferré acumula cuatro victorias en cinco partidos, solo superado por el invicto Sigaltec.